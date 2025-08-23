Aurillac : nouvelle nuit de violences en marge du festival international du théâtre de rue

Des dizaines de personnes cagoulées se sont rassemblées en marge du festival international de théâtre de rue d’Aurillac, dans le Cantal. Des affrontements ont ensuite éclaté avec les forces de l’ordre.

Un énième débordement. À Aurillac, dans le Cantal, une centaine d’individus cagoulés se sont de nouveaux réunis ce vendredi au festival international de théâtre de rue et s'en sont pris aux CRS présents sur place.

Des tensions ont éclaté ce vendredi soir, aux alentours de 21h. Plusieurs jeunes individus cagoulés se sont rassemblés, ont clamé des slogans anti-police et jeté des projectiles à l’encontre des forces de l’ordre. Après une première sommation, les manifestants se sont dispersés et les affrontements ont diminué.

Ce n’est pas la première fois que des débordements surviennent au cours de ce festival d’Aurillac, ce qui remet une nouvelle fois en question la gestion de la sécurité autour de l’évènement, qui s’achève ce samedi.

Un climat d’insécurité

«Il me semble qu’à une époque, il y avait des contrôles au niveau des différentes arrivées de la ville. Apparemment, ces contrôles ne se font plus aujourd’hui», a notamment témoigné une participante, au micro de CNEWS.

Pour une autre festivalier, «le climat n’est pas trop de confiance en ce moment donc je pense qu’un renfort de la sécurité mettrait tout le monde sur de meilleures bases».

Du côté des commerçants, certains ont dû prendre leurs propres dispositions : «On a décidé de limiter le nombre de personnes en terrasse, notamment le soir, en augmentant la capacité de la salle intérieure à 100 places au lieu de 50 à l’extérieur pour la sécurité des clients et celle du personnel qui travaille», a expliqué Charles, co-gérant d’un restaurant de la ville.

Mercredi soir, un rassemblement de plusieurs individus violents avait déjà eu lieu.