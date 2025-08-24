«Je me suis pris des jets de pierres» : le cri du cœur d'une mère de famille de Clermont-Ferrand dépassée par la violence liée au narcotrafic

Le maire PS de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), Olivier Bianchi, a alerté en début de semaine devant une recrudescence des violences, qualifiées de «lutte entre gangs», au lendemain d'une attaque à l'arme blanche qui a fait un blessé.

Une «lutte entre gangs» qui inquiète les habitants de l'avenue Charras. Vivre en face de l’un des principaux points de deal de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), voici le quotidien de Marine : une vie dans la peur.

«Quand je reviens de l’école avec mes enfants, j’ai déjà la boule au ventre», décrit auprès de CNEWS la mère de famille.

«Par exemple, quand on rentre de l’école, ma dernière petite fille va se mettre à pleurer et me dire qu’elle ne veut pas se mettre sur ce trottoir. Ce que j’entends ce sont des gens qui s’insultent et qui se battent», précise-t-elle.

Agressée depuis sa fenêtre

«Le jour de Pâques, une voiture a remonté notre avenue et a tué le guetteur qui était en bas de chez nous. Les enfants ont très bien compris ce qu’il s’était passé», s'est-elle remémorée.

Depuis son appartement, Marine a déjà été prise pour cible. La raison ? Avoir vu depuis sa cuisine une vente de produits stupéfiants. «Mon regard a croisé le regard de ceux qui étaient en train d’échanger de l’argent et c’est comme ça que, depuis ma fenêtre ouverte, je me suis pris des jets de pierres.».

Malgré ce quotidien difficile avec ses enfants et son mari, Marine a créé avec d’autres habitants une association, dont le but est d’accueillir au sein d’un lieu de vie, toutes les personnes qui subissent les violences du quartier.