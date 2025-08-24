«Un système éducatif en situation d’échec» : baisse du niveau, manque d’enseignants... Le grand décrochage de l’Éducation nationale

Dans un rapport publié en mai dernier, la Cour des comptes a fait état d'un «système éducatif en situation d’échec». Un constat validé par le chroniqueur et auteur Joachim Le Floch-Imad qui accuse les gouvernements successifs d’être responsables de cette situation.

Une situation alarmante. Dans son rapport publié le 20 mai dernier, la Cour des comptes a préconisé une refonte en profondeur de notre «système éducatif» qu’elle juge être en «situation d’échec». Les Sages de la rue Cambon décrivent une «situation paradoxale et inquiétante» qui touche en particulier l’école primaire et dont les effets se répercutent sur l’ensemble du parcours scolaire des élèves.

Un niveau qui stagne malgré des dépenses publiques en hausse

Pourquoi paradoxale ? Parce que, selon la Cour, le niveau des élèves a stagné à un niveau très bas au cours de la dernière décennie. Et ce, malgré l’augmentation constante des dépenses publiques consacrées à l’enseignement primaire, passées de 41,3 milliards d’euros en 2013 à 52,1 milliards d’euros en 2022.

«La France est ainsi confrontée à une dégradation continue du niveau moyen de ses élèves, tout en formant moins de très bons élèves que le reste des pays européens», indique la Cour des comptes.

Le déclin de l’enseignement français a également été souligné par nos confrères du JDD. Selon leurs chiffres, en 2024, un élève sur quatre en classe de 6e présentait de graves difficultés de compréhension de texte. Une information corroborée par les données de la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP).

Une situation qui s’explique en partie par un manque de professeurs, conséquence d’une crise du recrutement. Toujours selon le JDD, 1.993 postes restent vacants à l’issue du concours de 2025, mais pas seulement.

«L’école brûle et la classe dirigeante regarde ailleurs»

Auprès de nos confrères du JDD, le chroniqueur et auteur Joachim Le Floch-Imad attribue cet échec éducatif à trois autres raisons que sont : les manquements à la laïcité, l'augmentation des violences et la montée du communautarisme.

Il déclare : «Notre école n’est plus un sanctuaire, mais la caisse de résonance des violences, des fractures, de la haine de soi qui rongent une société décivilisée». Selon lui, le système éducatif et les ministres de l’Éducation qui se sont succédés «navigue à vue, au gré de contre-ordres, d’effets d’annonces et de propositions de façade sur des sujets périphériques», comme la question du rythme scolaire.

Un sujet qui a fait couler beaucoup d’encre ces dernières années. Nicolas Sarkozy avait d’abord instauré la semaine de quatre jours. Puis, François Hollande a modifié la réforme pour introduire la semaine de quatre jours et demi. Enfin, Emmanuel Macron, lors de son premier quinquennat, a laissé aux maires le choix entre quatre jours ou quatre jours et demi, selon leurs préférences.

«Cette modification d’ampleur des rythmes scolaires s’est révélée très hétérogène dans sa mise en œuvre, avec des coûts très variables pour les collectivités. Elle n’a pas été évaluée, ni stabilisée dans le temps», dénonce la Cour des comptes.

Et, alors qu’Emmanuel Macron a annoncé le 20 juin dernier le lancement d’une convention citoyenne sur les «temps de l’enfant», Joachim Le Floch-Imad regrette que les problèmes de fond ne soient pas adressés.

«La démission n’est pas seulement celle du ministre : l’école brûle et la classe dirigeante regarde ailleurs», dénonce-t-il. Face à cette situation, il préconise de revaloriser les professeurs, de remettre à plat le système de l’éducation prioritaire, pierre angulaire de notre système éducatif global. Enfin, face à la violence, il recommande une politique d’impunité zéro pour les enfants violents et les parents démissionnaires.

La Cour des comptes, de son côté, invite le gouvernement à, lui aussi, se pencher sur les problèmes de fond et à penser l’école de demain.