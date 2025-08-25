«Le peuple juif a déjà connu plusieurs miracles» : un an après l'attentat contre leur synagogue, les fidèles de La Grande-Motte se sont rassemblés

Un an jour pour jour après l'attentat contre la synagogue de La Grande-Motte dans l'Hérault, un hommage s'est tenu ce dimanche. Un moment de recueillement alors que l'attaque avait profondément marquée la communauté juive locale.

Un hommage poignant et une volonté de ne pas plier face à l'explosion de l'antisémitisme. Ce dimanche 24 août, de nombreux fidèles et élus se sont rassemblés à la synagogue Beth Yaacov de La Grande-Motte (Hérault), un an jour pour jour après l'attentat terroriste qui a frappé le lieu de culte israélite. Un homme avait en effet tenté de mettre le feu au bâtiment sans faire de victimes, se trompant dans l'horaire de l'office.

«On aurait peur si nous étions seuls, n'étant pas seuls, nous ne pouvons pas avoir peur», a martelé le Grand Rabbin de France Haïm Korsia, face aux fidèles.

La présidente de l'association culturelle israélite Sabine Atlan a elle aussi prôné la force de caractère de la communauté juive malgré les séquelles restées depuis l'été dernier : «On se relève, nous sommes des personnes qui voulons aller de l'avant, mais il y a un certain traumatisme, ce qui est normal, on ne ressort pas indemne d'un attentat terroriste».

«Nous avons échappé à cela. Il y a un Dieu, un miracle, le peuple juif a déjà connu plusieurs miracles», s'est confié Haïm Sebbag au micro de CNEWS.

En guise de symbole, de paix et dé mémoire, une plaque commémorative a été inaugurée et un olivier, qui tient une place particulière au coeur de la religion juive, a été planté devant la synagogue.

L'Hexagone a été durant l'été le théâtre de nombreux actes antisémites tels que récemment la dégradation de voitures appartenant à des touristes de confession juive en Haute-Savoie ou encore l'interdiction d'un parc de loisirs situé dans les Pyrénées-Orientales pour 150 jeunes vacanciers israéliens.