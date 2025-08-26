Mort d’Eric Comyn : le suspect voulait «bouffer du flic», témoigne la veuve du gendarme tué il y a un an

Le gendarme Eric Comyn a été tué par un automobiliste d'origine cap-verdienne à Mougins dans les Alpes-Maritimes le 26 août 2024. Un an après sa mort, la veuve du gendarme tué s'est exprimée, affirmant que le mis en cause «voulait "bouffer du flic"».

La tristesse et la colère. Il y a un an jour pour jour, soit le 26 août 2024, le gendarme Eric Comyn a été tué à l’âge de 54 ans à la suite d’un refus d’obtempérer à Mougins, dans les Alpes-Maritimes. Le principal suspect dans cette affaire, un homme de 40 ans et d’origine cap-verdienne, était alcoolisé au moment des faits.

L'homme était en outre connu des services de la justice, comptant 10 condamnations à son casier judiciaire pour «des infractions à la circulation routière» mais aussi pour «des atteintes aux personnes».

Un an après, Harmonie Comyn, veuve du gendarme tué, a pris la parole auprès de nos confrères du Point, indiquant que le suspect «voulait "bouffer du flic"». «Je pense sincèrement, mais vraiment du fond du cœur, qu’on a donné le permis de tuer à cet homme», a-t-elle dit.

«Je pense sincèrement que la justice a été le fossoyeur de mon époux, et de notre famille bien évidemment. Il faut arrêter de banaliser. Il faut arrêter cette impunité», a-t-elle affirmé avant d’ajouter que le mis en cause «voulait tuer du flic. Peut-être pas forcément le tuer, mais en tout cas le blesser. Et il l’a tué. Ma conviction c’est celle-là, c’est qu’il voulait bouffer du flic».

Après avoir été reconnu pénalement responsable à l’issue de l’examen psychiatrique, l'individu de 40 ans a été mis en examen des chefs de «refus d’obtempérer et meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique».

Au cours de ses auditions, il avait indiqué «avoir percuté le gendarme involontairement et, pris de panique, avoir quitté les lieux», selon le parquet de Grasse. Le 2 septembre 2024, Gérald Darmanin, alors ministre de l’Intérieur, avait rendu hommage à Eric Comyn.

La veuve du gendarme avait, quant à elle, pointé du doigt le «laxisme» de la justice française, la tenant en partie responsable de la mort de son époux, lors d’un hommage rendu à Mandelieu, commune où Eric Comyn résidait.