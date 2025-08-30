Toute l’actu en direct 24h/24
«Des jeunes hommes menaçants veulent appliquer leurs règles» : les rixes entre vendeurs à la sauvette à la Porte de la Chapelle inquiètent les riverains

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Alors que des affrontements à la Porte de la Chapelle, dans la capitale, sont de plus en plus fréquents, une association de riverains a dénoncé l’abandon du quartier par les autorités. 

Une situation catastrophique. Située dans le 18ème arrondissement de Paris, la porte de la Chapelle s’impose de plus en plus comme un terrain de jeu pour les vendeurs à la sauvette de cigarettes, de médicaments ainsi que pour le trafic et la consommation de stupéfiants.

Alors que les habitants sont témoins et victimes de la dangerosité du quartier, une association de riverain, «Demain la Chapelle», a dénoncé l’abandon du secteur par les autorités. «Aujourd'hui, on est obligé de redoubler de vigilance et s'assurer qu'on n'est pas suivi», a expliqué l'un d'entre eux à CNEWS.

En outre, le collectif a affirmé que la présence d’une mafia afghane était en partie responsable de cette montée d’insécurité. «Des jeunes hommes menaçants montrent que c'est leur quartier, ils veulent appliquer leurs règles», a confié un habitant à CNEWS.

Sur le même sujet «Ils nous fatiguent, dès que la police n'est pas là, ils reviennent» : après les JO, le retour des toxicomanes porte de la Chapelle irritent les riverains

Rare îlot de verdure du quartier, le Square Louise-de-Marillac est, lui aussi, devenu infréquentable, notamment à cause de la présence de nombreux toxicomanes. «Les familles et les enfants ne peuvent plus y aller vue la dangerosité des lieux», a-t-il ajouté.

insécuritéMairie de Parisporte de la Chapelle

