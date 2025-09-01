Rentrée 2025 : le controversé programme d'éducation à la vie affective et sexuelle entre en vigueur ce 1er septembre

Dès ce lundi 1er septembre, l’initiative qui vise à promouvoir des relations respectueuses ainsi que l'égalité entre les femmes et les hommes à l'école entre en vigueur. Un programme qui est loin de faire l’unanimité.

C'est l'un des objectifs du ministère de l'Éducation nationale pour cette rentrée : le nouveau programme consacré à l'éducation à la vie a vie affective et relationnelle (EVAR) sera mis en œuvre à l'école maternelle et élémentaire. En parallèle, les collégiens et lycéens prendront part au programme consacré à l'éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle (EVARS).

«Ce programme dès l'entrée en maternelle est très imprégné de l'idéologie du genre, du wokisme, c'est-à-dire que d'emblée il faut contester la différence entre les garçons et les filles, entre les hommes et les femmes», s'est agacée Ludovine de la Rochère, présidente du Syndicat de la Famille.

«On peut inviter les enseignants au discernement»

Face aux plaintes et inquiétudes de nombreux parents d'élèves, la ministre de l'Éducation nationale s'était pourtant voulue rassurante : «J'ai demandé qu'il y ait dans chaque établissement et à chaque niveau une réunion avec les parents en début d'année», avait ainsi souligné Elisabeth Borne auprès de l'AFP.

Une mesure insuffisante selon la présidente du Syndicat de la Famille, qui appelle à une révision profonde de ce programme.

«On peut alerter les parents pour qu'ils veillent sur ce qui est dit à leur enfant. On peut inviter les enseignants au discernement, à la sagesse, à la prudence. Nous invitons les politiques à se préparer à réécrire dès que possible ce programme», a-t-elle abondé.

Dès ce lundi, 12 millions d'élèves de retour sur les bancs de l'école seront concernés par ce programme.