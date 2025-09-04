Paris : bagarres, meurtres, trafics… Le quartier de La Chapelle gangréné par la violence

La situation ne semble pas s’améliorer dans le quartier de La Chapelle à Paris (18e). Entre violences physiques et trafics en tout genre, les habitants vivent dans la peur.

Un quartier de plus en plus invivable. Place de la Chapelle dans le 18e arrondissement, les bagarres, la violence et les trafics continuent de gangréner la vie des habitants et des commerçants. Depuis deux ans maintenant, Baptiste est propriétaire d’un appartement qui donne sur le square. Il a raconté anonymement à CNEWS son quotidien.

«De ma fenêtre on peut voir facilement 400 personnes au pied de l’immeuble. Ça deale, ça se bastonne, pas tous les jours, mais ça arrive quand même très souvent. Ils peuvent être armés d’armes blanches. Je crois que le vrai mot, c’est qu’on est en train de perdre l’humanité du quartier», a-t-il déploré.

Le 31 août dernier, un ressortissant afghan y a été poignardé par un de ses compatriotes. Et pour cet autre témoin, employé de l'épicerie Kaboul Market, cette situation complique la vie des habitants mais également celle de la communauté afghane.

Un manque de moyens

«L’insécurité est un problème mais surtout pour les clients. Ils ont peur de venir dans ce quartier. Même les Afghans n’aiment pas venir dans un endroit où règne l’insécurité», a-t-il expliqué à CNEWS.

De leur côté, les institutions se renvoient la balle. A la mairie, on évoque un manque de moyens. «Nous avons besoin d’arrêter l’hémorragie que nous connaissons dans notre commissariat du 18e», a expliqué à CNEWS Kevin Havet, adjoint au maire d'arrondissement chargé de la Sécurité.

«Cent policiers nationaux en cinq ans, ce n’est pas possible d’avoir une telle baisse face à l’actualité, qui prouve à chaque instant que nous avons davantage besoin de policiers nationaux dans nos quartiers», a-t-il plaidé.

Depuis début 2025, la préfecture défend une augmentation continue de l’activité de police. Selon elle, le nombre de mises en cause par rapport à l’année dernière a augmenté de 16%.