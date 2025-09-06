«Nous refusons d’être un terrain de jeu politique pour ceux qui n’habitent même pas ici» : un site historique vandalisé par des tags pro-palestiniens dans la Creuse

Les pierres millénaires de la forteresse de Crozant, dans la Creuse, ont été taguées par des drapeaux palestiniens. Indigné, le syndicat en charge de la gestion du site a porté plainte.

Ces actes de vandalisme ont été découverts mercredi. Plusieurs pierres de la forteresse de Crozant, située dans la Creuse, ont été taguées : des drapeaux palestiniens ainsi qu’une inscription «Free Palestine» ont été aperçus sur le site.

C’est la première fois que le monument est victime de ce genre d’actes. Interrogée par CNEWS, Valérie Simonet, présidente du département de la Creuse, s’est dite «scandalisée». «Nous refusons d’être un terrain de jeu politique pour ceux qui n’habitent même pas ici», a-t-elle déclaré.

Les responsables du site vont désormais devoir nettoyer les pierres vandalisées, craignant que la peinture soit totalement imprégnée. Une plainte a été déposée.