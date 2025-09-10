«Une décision hors-sol» : plus de 20.000 bouteilles de vin livrées à la prison de Bordeaux-Gradignan

Près de 20.000 bouteilles de vin ont été livrées à la prison de Bordeaux-Gradignan pour que les détenus puissent confectionner des paniers garnis. Les syndicats ont dénoncé «une décision hors-sol de la direction».

Les salariés n’y ont d’abord pas cru. Le 28 août, une quinzaine de palettes de vin, soit l’équivalent de 20.000 bouteilles, ont été livrées dans la prison de Bordeaux-Gradignan. Croyant dans un premier temps à une erreur, le personnel a par la suite appris qu’il s’agissait d’une commande de la direction.

Celle-ci n’a pas pour vocation à être distribuée aux détenus de la prison. En effet, ces bouteilles vont être reconditionnées dans des paniers garnis que confectionneront les prisonniers.

«personne n’a été averti»

Cette décision de la direction de la prison a été vivement contestée. «Personne ne pourra empêcher les détenus de boire ces bouteilles, voire de les dérober», a dénoncé Ronan Roudaut, secrétaire local du syndicat UFAP-Unsa Justice, rappelant que «l’alcool est interdit dans les prisons».

Fustigeant «une décision hors-sol», le syndicat a indiqué que «personne n’a été averti» de cette livraison, soulignant le fait que des détenus de la prison «ont été condamnés pour des problèmes d’addiction à l’alcool».