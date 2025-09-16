+77 % en 7 ans : le nombre de mineurs mis en cause pour au moins une infraction sexuelle a explosé en France

D’après un récent rapport du ministère de la Justice, le nombre de mineurs mis en cause pour au moins une infraction sexuelle a connu une hausse de 77 % en France entre 2017 et 2024.

Un phénomène qui a quasiment doublé en une décennie. En juin 2024, une jeune fille de 12 ans a été violée par deux adolescents de 12 et 13 ans car elle était juive. Cette affaire avait choqué l’opinion publique en raison de la jeunesse des auteurs.

Le constat est édifiant. Entre 2017 et 2024, le nombre de mineurs mis en cause pour au moins une infraction sexuelle a explosé, passant de 8.900 à 15.729, soit une augmentation de 77 %.

L’année dernière, plus d’un mis en cause sur quatre pour viol et près d’un sur trois pour agression sexuelle étaient mineurs au moment des faits.

«Les contenus pornographiques sont consommés de façon très importante et il y a surtout une augmentation des recherches de contenus pornographiques violents. La deuxième chose très importante, c’est que la stimulation massive par l’utilisation des écrans induit une confusion entre virtuel et réalité. Le troisième point, c’est ce qu’on appelle le “cyber-harcèlement”», a analysé le pédopsychiatre Thierry Delcourt.

A noter que 29 % des 15.729 mineurs mis en cause l’année dernière ont été poursuivis, soit une augmentation de 11 % entre 2017 et 2024. 90 % d’entre eux ont reçu une réponse pénale.