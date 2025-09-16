Narcotrafic à Cannes : «On a dépassé l'ensauvagement de la société», alerte ce syndicaliste policier

Toute l’actu en direct 24h/24
En raison d’un manque d’effectif des forces de l’ordre dans le secteur, le quartier de la Frayère à Cannes (Alpes-Maritimes) est en proie à de fortes violences sur fond de narcotrafic depuis plusieurs semaines.

«Un ras-le-bol complet». Depuis le début du mois, le quartier de la Frayère à Cannes (Alpes-Maritimes) est à nouveau marqué par des violences.

«On voit la police qui passe tous les jours… Les gens en ont marre, ils ont envie de déménager», a témoigné une résidente à notre micro.

La saison estivale étant passée, les effectifs de police sont beaucoup moins nombreux.

Un quartier marqué par des tensions

«Il était évident que dès qu’il y avait moins de police, on aurait à nouveau ces phénomènes. On a eu un creux entre les renforts estivaux et la remise en place de la police de droit commun. Tout de suite, on a vu des voyous essayer de reprendre des points de deal», a regretté David Lisnard, le maire LR de la commune, sur CNEWS.

Le quartier est marqué par des tensions récurrentes sur fond de trafic de stupéfiants. Jeudi dernier, une rixe a eu lieu impliquant une vingtaine de personnes et des coups de feu ont été tirés.

«On a dépassé le sentiment d’insécurité et on a même dépassé l’ensauvagement de la société», a affirmé Laurent Martin de Frémont, le délégué départemental du syndicat Unité SGP Police-FO 06.

Depuis plusieurs mois, le maire a demandé des opérations «coup de poing» afin de renforcer la sécurité dans le quartier mais pour les résidents, cela ne suffit plus.

«Il y a un ras-le-bol complet. Le soir, il y a des jeunes qui se mettent entre les bâtiments et qui viennent fumer, dealer… Il y a des bagarres de temps en temps…», a affirmé un habitant de la Frayère.

La police municipale, la police nationale, ainsi qu’une société privée, font des rondes plusieurs fois par jour. Ces missions devraient être amenées à se multiplier dans les jours à venir.

