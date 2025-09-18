«Je suis sous antidépresseurs et j'ai perdu 17 kilos» : six mois après l'expulsion des migrants de la Gaité Lyrique, la gérante d'un bar du quartier confie sa détresse

Longtemps perturbée par les nuisances provoquées par la présence de 450 migrants près de son commerce de la Gaité Lyrique, la gérante d’un bar a fait part de son soulagement six mois après leur expulsion. Cette dernière a néanmoins dû faire face à des problématiques économiques et émotionnelles liées à leur passage.

De lourdes pertes financières et une motivation entamée.Six mois après l’expulsion de plus de 450 clandestins de la Gaité Lyrique, les affaires reprennent difficilement pour ce bistrot situé à proximité.

La gérante peine à joindre les deux bouts après des mois sans activité. En tout, elle aurait perdu près de 300.000 euros de chiffre d’affaires.

«Pendant l’expulsion, on ne travaillait plus du tout donc il n’y avait pas de quotidien… On avait la brasserie ouverte, on avait quelques clients mais on a perdu plus de 80 % du chiffre d’affaires donc ça a été assez compliqué. J’ai été en dépression, je suis sous antidépresseurs. J’ai perdu 17 kilos. Je fais un travail sur moi-même. J’ai 4 enfants donc je ne peux pas sombrer. Je me reconstruis mais je suis toujours dans la peur car je ne sais pas ce que l’avenir va m’offrir», a témoigné la gérante, Elia, au micro de CNEWS.

En mars dernier, les migrants installés au centre de la Gaité Lyrique déambulaient devant son bistrot. Entre bagarres, drogues ou encore menaces, l’insécurité a fortement freiné l’attractivité de son établissement.

«A l’intérieur, on ne pouvait pas les tenir donc à l’extérieur, on les subissait. Malheureusement, quand vous avez 450 migrants présents toute la journée devant une brasserie, qui se battent, qui trafiquent et qui squattent, vous perdez toute clientèle…», a ajouté Elia.

Aujourd’hui, cette dernière, épaulée de son avocat Me Maxime Thiébaut, a lancé une procédure contre la mairie de Paris et contre la préfecture de police pour demander à être indemnisés pour rembourser les dettes accumulées et tenter de sauver sa brasserie.