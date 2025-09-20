«Je ne crois pas que ce soit bien dans le climat actuel» : les Rennais partagés sur l'accrochage du drapeau palestinien sur leur mairie

Des élus écologistes et LFI de Rennes (Ille-et-Vilaine) ont demandé que le drapeau palestinien soit accroché sur le fronton de la commune ce lundi, jour annoncé par Emmanuel Macron pour la reconnaissance officielle de l’État palestinien par la France. L’idée a rencontré un accueil mitigé au sein de la population locale.

Une proposition qui divise au sein de la communauté rennaise. Pour marquer le coup de la reconnaissance prévue par la France de l’État palestinien ce lundi, les élus Insoumis et écologistes de Rennes (Ille-et-Vilaine) ont réclamé de hisser le drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville.

Dans la commune, chacun a son avis sur la question. «Je suis contre dans la mesure où il y a déjà le drapeau français», a estimé un résident au micro CNEWS. «On n’a pas besoin de faire d’autres manifestations de soutien», a abondé un second intervenant.

«C’est une très bonne chose parce que le monde politique et les collectivités en général ne s’occupent absolument pas de cette cause aujourd’hui et que rien n’est relayé à ce sujet», a assuré de son côté une autre jeune femme.

«Cela ne peut que durcir les réactions en provoquant un “pour ou contre“. Je ne crois pas que ce soit bien dans le climat actuel», a conclu une quatrième intervenante questionnée dans les rues de Rennes.

«Instrumentaliser ce conflit, c’est manquer de dignité»

Le président du groupe «Libres d’Agir» de la ville, Charles Compagnon, suit la ligne du ministère de l’Intérieur, qui a demandé aux préfets de s’y opposer.

«Choisir un camp plutôt que l’autre dans un conflit millénaire extrêmement complexe, où on a encore des otages d’un côté et des populations qui souffrent de l’autre, des bombardements, des morts… Instrumentaliser ce conflit, c’est avoir un manque de dignité», a assuré Charles Compagnon, le président du groupe, à CNEWS.

Interrogée à plusieurs reprises, la ville n’a pas souhaité apporter de réponses à nos sollicitations. Il faudra attendre lundi, jour de conseil municipal, pour obtenir une réponse claire à cette question.