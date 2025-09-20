Toute l’actu en direct 24h/24
Policiers agressés au commissariat d’Épernay : «Le gardé à vue a déclenché l’alarme incendie et a jeté une chaise sur le crâne d’une fonctionnaire», déplore ce syndicaliste

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Le gardé à vue a déclenché l’alarme incendie et a jeté une chaise sur le crâne d’une fonctionnaire de police», a détaillé Eric Duchemin ce samedi sur CNEWS, quant à l'agression de ses deux confrères au commissariat d'Épernay (Marne). Le secrétaire départemental du syndicat Unité Police a évoqué les deux agents blessés par un individu en garde à vue jeudi 18 septembre. 

PoliceAgressionMarne

