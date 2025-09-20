Toute l’actu en direct 24h/24
Service audiovisuel public : «Si Jacques Chirac avait nommé trois fois de suite le même président chez France Télévisions, il y aurait eu une levée de boucliers dans le pays», pointe Paul Amar

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Si Jacques Chirac avait nommé trois fois de suite le même président chez France Télévisions, il y aurait eu une levée de boucliers dans le pays», a pointé Paul Amar ce samedi sur CNEWS. Le journaliste a évoqué la nomination, en mai dernier, de Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions pour cinq ans, élue par l'Arcom pour la troisième fois consécutive.

Service publicDelphine ErnotteFrance Télévisions

