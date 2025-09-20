Toute l’actu en direct 24h/24
«Un président qui a été désavoué par le peuple aux élections législatives doit rendre service à la nation et partir», réclame Nicolas Dupont-Aignan

«Un président qui a été désavoué par le peuple aux élections législatives doit rendre service à la nation et partir», a réclamé Nicolas Dupont-Aignan ce samedi sur CNEWS. Le président de Debout la France a évoqué les cinq chefs du gouvernement qui se sont succédés en deux années, dont le dernier en date, Sébastien Lecornu, a été nominé mardi 9 septembre par Emmanuel Macron. 

FrancePremier ministreEmmanuel MacronDestitution

