«Un président qui a été désavoué par le peuple aux élections législatives doit rendre service à la nation et partir», réclame Nicolas Dupont-Aignan

«Un président qui a été désavoué par le peuple aux élections législatives doit rendre service à la nation et partir», a réclamé Nicolas Dupont-Aignan ce samedi sur CNEWS. Le président de Debout la France a évoqué les cinq chefs du gouvernement qui se sont succédés en deux années, dont le dernier en date, Sébastien Lecornu, a été nominé mardi 9 septembre par Emmanuel Macron.