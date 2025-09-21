Reconnaissance de l'État de Palestine par la France : la mairie de Corbeil-Essonnes va distribuer 1.000 drapeaux palestiniens ce lundi

Afin de marquer son «soutien à la reconnaissance de l’Etat de Palestine par la France», Bruno Piriou, le maire de Corbeil-Essonnes (Essonne), a organisé une distribution de 1.000 drapeaux palestiniens ce lundi 22 septembre au soir.

1.000 drapeaux palestiniens prêts à être distribués à Corbeil-Essonnes. L’opération aura lieu ce lundi, jour de reconnaissance par la France d’un Etat palestinien, lors d’un rassemblement à 18h30 sur le parvis de la mairie de Corbeilles-Essonnes (Essonne).

Pour le maire de la commune, Bruno Piriou, il s’agit d’une initiative de solidarité. Le ministère de l’Intérieur et la préfète de l’Essonne, Frédérique Camilleri, ont de leur côté fait part de leur opposition à cette dernière.

«Conformément aux consignes du ministre de l’Intérieur, la préfète a déféré au tribunal administratif les décisions de pavoisement aux couleurs de la Palestine et de distribution de drapeaux par certaines mairies. L’Etat veille au respect du droit», a tweeté la préfète de l’Essonne.

Depuis un an et demi, le drapeau palestinien flotte déjà sur la mairie de Corbeil-Essonnes.

Les opposants du maire l’accusent de vouloir faire de la récupération politique en important le conflit israélo-palestinien sur le sol français. Malgré les injonctions répétées de la préfecture, Bruno Piriou n’a jamais accepté de retirer le drapeau.

Dès demain, plusieurs autres municipalités ont également prévu d’afficher le drapeau palestinien sur le fronton de leur mairie, en signe de soutien.