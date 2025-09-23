85e congrès HLM : faible taux de rotation, près de trois millions de demandes... Le logement social traverse une profonde crise

Le 85e congrès HLM a commencé ce mardi à la porte de Versailles, à Paris. Il réunit pendant trois jours les acteurs du logement social pour échanger sur les enjeux et perspectives du secteur. 10,4 millions de personnes sont logées dans un parc HLM, soit 15% des ménages. Malgré cela, le secteur est en crise.

Des chiffres alarmants. Ce mardi marque le début du congrès HLM à la porte de Versailles de Paris. Cet événement rassemble les décideurs des organismes HLM autour de réflexions sur les grandes orientations et priorités d’action pour le secteur du logement social.

Cette année, ce congrès permettra d'aborder les problématiques de ce secteur en crise, dans lequel la demande est toujours plus forte. En effet, en juin 2025, plus de 2,8 millions de ménages ont déposé une demande de logement social, soit une hausse de 60% par rapport à 2013.



Mais dans le même temps, le nombre annuel d'attributions dans le parc HLM a lui fortement baissé, passant de 500.000 en 2015 à 385.000 en 2024. En cause : une hausse insuffisante de la construction.



L'an dernier, 85.000 nouveaux logements sociaux ont été agréés, bien loin des 110.000 logements nécessaires pour répondre à la demande, selon l'Union sociale pour l'habitat.

Ces chiffres démontrent que la vie en HLM n'est plus une étape dans un parcours résidentiel, et que les locataires ne quittent plus leurs logements. L'an dernier, le taux de rotation a atteint son plus bas niveau : seuls 7% des logements se sont libérés.



L'une des raisons qui pourrait expliquer ce faible taux de rotation, est la hausse brutale des taux d'intérêt qui restreint l'accès à l'emprunt pour les ménages, les empêchant ainsi de devenir propriétaires et donc de libérer leur logement social.



Mais d'autres locataires tirent leur épingle du jeu : selon les chiffres, entre 8 et 10% des locataires de HLM ne seraient plus éligibles à un logement social s'ils en faisaient la demande aujourd'hui.

Alors, pour vérifier que les revenus des locataires ne crèvent pas les plafonds de ressources, les bailleurs sociaux sont tenus par la loi de mener une enquête au minimum tous les deux ans.