«Cela nous inquiète et nous rend amer» : la reconnaissance de l'Etat de Palestine inquiète la communauté juive de Marseille

La reconnaissance de l'Etat de Palestine par Emmanuel Macron, lundi soir, à la tribune de l'ONU, inquiète une partie de la communauté juive de Marseille. De plus en plus de fidèles envisagent même de quitter la France.

Une décision qui ne passe pas. Alors que la communauté juive célèbre la nouvelle année à l'occasion de Roch Hachana ce mardi, les fidèles n'ont pas le cœur à la fête après la reconnaissance de l'Etat de Palestine par la France, intervenue la veille, lundi 22 septembre.

«Nous ressentons beaucoup d'amertume alors qu'Emmanuel Macron met en péril la seule démocratie de la région depuis 1948», a déclaré au micro de CNEWS Jean-Michel Amsellem, président de l'association Or Aviv, située à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône.

De nombreux fidèles envisagent de partir en Israël

«On aurait aimé, qu'avant de le faire, le chef de l'Etat demande le retour des otages et l'abolition du Hamas. Sa décision l'a légitimé, cela nous rend inquiets et amers», a-t-il poursuivi.

Pour certains fidèles de la synagogue Or Aviv, située dans la cité phocéenne, le choix du président de la République alimente la haine des juifs en France. «Cela attise le feu plutôt que de l'éteindre. Normalement, il devrait être un rassembleur», a soufflé l'un d'eux à CNEWS.

«Tous les présidents avant lui ont fait en sorte de rassembler les populations. Là, on voit que la fraternité n'existe plus», a-t-il déploré.

Depuis le 7-Octobre, de nombreux membres de cette communauté ont choisi de partir vivre en Israël. Parmi ceux qui sont restés à Marseille, de plus en plus se posent la question d'en faire de même.