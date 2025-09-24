«On en trouve de plus en plus» : les garagistes alertent sur l’explosion de poses de traceurs GPS par les voleurs de voitures

Ces derniers mois, un nombre croissant de garagistes ont alerté sur un phénomène qui prend de l’ampleur : la pose de traceurs GPS sur les véhicules permettant aux malfrats de repérer les habitudes des conducteurs et d’alimenter le trafic de pièces détachées.

Un petit objet facilitant les vols de voitures. Ces derniers mois, les garagistes ont retrouvé de plus en plus de traceurs GPS dans les voitures de leurs clients. Cet outil a ainsi permis aux voleurs de faciliter leur travail et ainsi alimenter allègrement le trafic de pièces détachées.

«On trouve de plus en plus ce genre de petits appareils. Ils sont cachés un peu n’importe où… Des fois, vous avez des appareils un peu plus sophistiqués qui sont aimantés et accrochés sous la carrosserie ou dans une roue de secours», a assuré Joao Pedro au micro de CNEWS.

Ces petits capteurs s’achètent en ligne à des prix très bas. Selon les forces de l’ordre, les voleurs agissent en bande organisée pour le trafic de pièces détachées et la revente de voitures. Ils utilisent une méthode bien rodée pour parvenir à leurs fins.

«Ils surveillent les habitudes de vie des propriétaires des véhicules afin d’identifier le moment le plus opportun pour voler ces véhicules ou par moment pour dérober simplement une partie du véhicule qui les intéresse en fonction de la commande qui leur a été effectuée en amont», a analysé Jean Delene, délégué Alliance Police Nationale, sur notre antenne.

Tracer quelqu’un sans son consentement est puni d’un an d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.