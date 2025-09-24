«Pas du tout justifié», «contre-productif» : les propriétaires s’indignent du projet d’extension de l’encadrement des loyers en zone tendue

Alors qu’un rapport parlementaire favorable à une pérennisation de l’encadrement des loyers en zones tendues doit être remis ce mercredi à l'Assemblée nationale, les propriétaires déjà concernés par cette directive ont fait part de leur opposition à son éventuelle extension.

Un signal d’alarme. Face à l’extension de l’encadrement des loyers en zones tendues proposée par les députés Annaïg Le Meur (EPR) et Inaki Echaniz (PS) à l’Assemblée nationale ce mercredi, les propriétaires ont fait part de leur opposition à une éventuelle pérennisation de cette mesure.

«Cet encadrement n’est pas du tout justifié. Il est même contre-productif puisque à vouloir corseter le petit propriétaire, on restreint le marché, on augmente les coûts des loyers et on augmente les charges… Cela se traduit par une contraction de l’offre locative», a affirmé Christophe Demerson, le président du Think Tank 35 millions de petits propriétaires, sur CNEWS.

Un dispositif contraignant qui pénalise les propriétaires mais aussi les personnes en recherche d’un logement.

«Les propriétaires retirent les logements du marché locatif parce qu’on s’aperçoit que la rentabilité est quasiment nulle. Cela explique que l’on ait une pénurie de logements importante, avec d’autres paramètres évidemment, et que les nombreux dossiers qui sont retenus concernent les personnes les plus solvables», a affirmé Sylvain Grataloup, le président de l’Union nationale des propriétaires immobilier, sur notre antenne.

Si un propriétaire ne respecte pas les règles spécifiques concernant l’encadrement des loyers, il encourt une amende allant de 5.000 à 15.000 euros.