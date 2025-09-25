«Il m’est arrivé de me faire agresser pour une cigarette» : les habitants de Hyères réclament plus de sécurité face à la délinquance du quotidien

Malgré la présence de 450 caméras de vidéosurveillance et de 80 policiers municipaux à Hyères (Var), les habitants de la commune ont lancé une pétition pour demander plus de sécurité face à la hausse de la délinquance du quotidien qui touche la commune.

Depuis 2007, Natalia travaille dans cette poissonnerie, à l’entrée d’une des rues historiques et très fréquentée de Hyères (Var). Depuis trois mois, elle a vu la zone être délaissée par les touristes et les habitants car les incivilités et les agressions se sont multipliées.

«Même pour une cigarette, ça m’est arrivé de me faire agresser parce que je ne fume pas et que je n’ai pas de cigarette. On se fait bousculer, agresser… donc au bout d’un moment, ça suffit…», témoigne cette dernière au micro de CNEWS.

Pour les riverains, les auteurs de ces infractions ne sont pas originaires de la ville.

«Ce sont beaucoup de migrants et de sans-papiers. On n’a que ça dans le quartier maintenant. Il y en beaucoup qui sont âgés de 14 à 16 ans et on ne peut rien faire», regrette un résident de la commune sur notre antenne.

Une pétition qui recueille près de 300 signatures

Une pétition demandant plus de sécurité a été lancée par les commerçants. Elle a recueilli près de 300 signatures, poussant ainsi le maire à prendre des mesures.

«Cela va consister à embaucher des policiers supplémentaires et ainsi “mettre du bleu“ sur le terrain. Cela va aussi consister à mettre des caméras de surveillance complémentaires dans certaines rues très commerçantes», affirme le premier édile sur CNEWS.

Le maire a également sollicité la police nationale, qui devrait accroître sa présence dans l’hypercentre et aller à la rencontre des commerçants du vieux Hyères.