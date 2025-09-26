Toute l’actu en direct 24h/24
«C’est récurrent depuis des années, on déplore une dizaine de cas depuis juin» : ce maire de l'Isère exprime son fatalisme face aux installations illégales de gens du voyage

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

À Saint-Quentin-Fallavier (Isère), un parking de covoiturage est illégalement occupé par plus d'une quarantaine de caravanes de gens du voyage. Alors que la commune ne connaît pas de répit depuis trois ans, le maire de la ville dénonce une situation intenable.

Un ras-le-bol général. À Saint-Quentin-Fallavier (Isère), un parking de covoiturage est illégalement occupé par plus d'une quarantaine de caravanes depuis une dizaine de jours. Une situation que déplore le maire de cette commune d’environ 6.000 habitants alors qu’elle ne connaît pas de répit depuis trois ans.

«Ce n'est pas la première fois qu'on a des installations de gens du voyage», a ainsi expliqué à CNEWS, Mathieu Gaget. «C'est récurrent depuis des années, des installations multiples et variées. L'été a été particulièrement chargé», a poursuivi l’édile de la petite ville.

En effet, depuis juin 2025, les autorités locales ont constaté une dizaine d’installations de ce genre sur son territoire. Une occupation illégale qui pèse lourd sur le budget de Saint-Quentin-Fallavier.

Appel à l’Etat

Entre branchement sauvage au réseau d’eau et déchets, Mathieu Gaget déplore de nombreuses conséquences. «Ça gêne l'ensemble des usagers qui veulent covoiturer, qui ne peuvent plus le faire. Donc, ça engendre aussi des frais supplémentaires pour les ménages», a-t-il indiqué.

En effet, selon la Communauté d’agglomération Porte de l’Isère (CAPI), ce parking de 268 places serait «très fréquenté». Son blocage a ainsi provoqué la colère du président de l'institution. «Ça enquiquine tout le monde, et encore, je reste poli», a dénoncé Jean Papadopulo auprès du site Actu Lyon. «On organise tout pour que la solution de covoiturage soit possible et cette occupation perturbe fortement la vie des gens. Les lois doivent être équitables pour tous, quelle que soit la religion, la croyance», a-t-il ajouté.

En parallèle, au micro de CNEWS, Mathieu Gaget a regretté un certain manque de volonté de la part des gens du voyage à vouloir dialoguer avec les autorités locales. «Les gens du voyage sont parfois assez irrespectueux dans leurs installations. Dans le dialogue qu'on essaie d'entretenir quand même avec eux, c'est compliqué», a-t-il expliqué.

Ce dernier a donc appelé l'État à agir rapidement pour mettre fin au phénomène, les procédures d’expulsion n’ayant pas fonctionné pour l’instant.  

