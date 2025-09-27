Un incident «exceptionnel» : la base de Mourmelon-le-Grand, dans la Marne, survolée par des drones

Plusieurs drones suspects ont volé au-dessus d’une base militaire stratégique française, à Mourmelon-le-Grand (Marne), dans la nuit du 21 au 22 septembre. Selon la délégation militaire départementale (DMD), l’incident «relève de l'exceptionnel».

Un survol de drones dans un contexte particulier. Alors que l’Union européenne et l’Otan s’inquiètent de l’incursion de drones russe dans son espace aérien, plusieurs appareils ont survolé la base militaire de Mourmelon-le-Grand (Marne) dans la nuit du 21 au 22 septembre.

Selon la délégation militaire départementale (DMD) du département, il s'agissait de petits engins, «pas des drones pilotés par des militaires». Cet incident «relève de l'exceptionnel», a-t-elle souligné auprès de l’AFP.

Conformément à la procédure en cas de survols de drones, il y a eu un «renforcement du dispositif de sécurité mis en place pour faire face à cette situation» et une plainte a été déposée à la gendarmerie, a également précisé l’entité.

Pour rappel, cette base – l'une des plus importantes en France -, abrite un détachement du génie, le 501e régiment de chars de combat et un régiment de matériel.

«Il n'y a pas de raison d'être inquiet»

Invité sur CNEWS ce samedi matin, le général de corps aérien Bruno Clermont a tenu à rassurer les plus préoccupés, assurant qu’il «n'y a pas de raison particulière d'être inquiet». En effet, «si le délégué militaire départemental a parlé de caractère exceptionnel, c’est que ça ne se produit jamais» selon l’officier.

«Ça ne se produit pas de manière générale sur les sites militaires ou les sites sensibles en France. Ça peut se produire dans certains pays comme l'Allemagne et la Grande-Bretagne, sauf qu'en France, on n'a pas particulièrement de survol de drones de cette nature», a-t-il poursuivi, ajoutant «qu'il faut laisser l'enquête se dérouler».

De son côté, la DMD a déclaré qu’aucun élément ne permet de penser pour le moment qu'il s'agisse d'une ingérence étrangère, alors que les aéroports de Copenhague et Oslo ont été temporairement fermés en début de semaine en raison de la présence de drones non identifiés.

D'autres aéroports civils au Danemark, ainsi qu'une base aérienne militaire danoise, ont été survolés par des drones dans la nuit de mercredi à jeudi.