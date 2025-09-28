«Les complices du mal» : le livre-enquête qui inquiète La France insoumise

Dans un livre à paraître le 2 octobre et intitulé «Les complices du mal», le journaliste Omar Youssef Souleimane évoque les liens supposés entre La France insoumise et certains islamistes.

Un livre à charge contre plusieurs membres de La France insoumise (LFI). Dans cet ouvrage d’enquête intitulé «Les complices du mal», le romancier et journaliste Omar Youssef Souleimane met en lumière les relations tenues pour acquises entre certaines figures de l’extrême gauche et des mouvances islamistes. LFI a même tenté d’obtenir le livre avant sa parution.

«Les complices du mal» est présenté par l’éditeur comme un texte rassemblant «des slogans antisémites, des images radicales et des témoignages édifiants». L’auteur y dénonce «l’alliance trouble de La France insoumise avec l’islamisme et son projet de déstabilisation de la démocratie française», et entend mettre en garde «contre l’alliance entre l’extrême gauche et l’islam politique».

Interrogé par Le Figaro TV, Omar Youssef Souleimane a répondu aux inquiétudes de LFI : «Dès jeudi prochain, je conseille à Mathilde Panot et aux autres députés du parti d’acheter le livre, de le lire tranquillement, sans s’énerver, et après on verra. S’ils considèrent qu’il y a diffamation, ils ont évidemment tous les droits de m’attaquer en justice, car nous sommes dans un pays où la liberté d’expression est sacrée.»

rima hassan «incarne une haine de la France»

Omar Youssef Souleimane adopte une position engagée et évoque ce qu’il appelle «la gauche halal», désignant une frange de la gauche qu’il juge complaisante envers l’islamisme. Il accuse notamment l’eurodéputée Rima Hassan de nourrir un ressentiment anti-français.

«Quand Rima Hassan, sur des chaînes arabes islamistes, parce que j’ai regardé ses interventions, qui soutiennent le Hamas sans aucune réserve, qualifie la France de "pays colonialiste" et de "pays du Mal", elle incarne une haine de la France», dénonce-t-il. L’auteur compare ces propos à ceux des Frères musulmans. Réfugié syrien, il dit retrouver en France certaines des pressions qu’il subissait avant de fuir son pays.

«Dans ces manifestations, je n'étais pas en France mais dans la Syrie des années 2000. Qu'ils ne se moquent pas de nous, nous ne sommes pas dupes.»

Invité de «Points de Vue» (@LeFigaroTV) le 22 novembre dernier, l'écrivain Omar Youssef Souleimane revenait sur ce qu'il avait… pic.twitter.com/PaxHvpUUYc — Le Figaro TV (@LeFigaroTV) September 12, 2025

Pendant plus d’un an, l’écrivain, poète et journaliste s’est infiltré dans des manifestations pro-palestiniennes. Il affirme que plusieurs figures de LFI y côtoient des militants islamistes. Le garde du corps de Rima Hassan serait ainsi «l’un des membres très actifs» de l’association Urgence Palestine.

La France insoumise avait tenté d’obtenir l’ouvrage avant sa publication, mais sa demande a été rejetée par la justice. Déboutés, les Insoumis ne pourront découvrir le livre que le 2 octobre.