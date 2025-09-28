Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Niort : un Afghan de 20 ans écroué après le viol suivi du décès d'une octogénaire

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Une femme de 80 ans a perdu la vie après avoir été violée à Niort dans la nuit du 5 au 6 juillet dernier. Le suspect, un homme afghan de 20 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire.  

Un drame effroyable. En juillet dernier, une octogénaire résidant à Niort (Deux-Sèvres) a trouvé la mort après avoir subi un viol. Environ trois mois après les faits, la procureure de Poitiers vient de confirmer l’arrestation d’un jeune Afghan de 20 ans. Ce dernier a été mis en examen et placé en détention provisoire.

Les faits se sont produits dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 juillet dernier, a indiqué Rachel Bray, procureure de la République de Poitiers, confirmant une information de La Nouvelle République. L'enquête a été confiée au pôle criminel du parquet de Poitiers, seul compétent pour les affaires criminelles dans ce département.

Des tragédies similaires dans le département

Ce n’est pas la première fois que les Deux-Sèvres sont le théâtre d'affaires du même type. En 2020 par exemple, un homme de 21 ans avait agressé sexuellement, puis tué une octogénaire.

La cour d'assises des Deux-Sèvres l'avait alors condamné à 30 ans de réclusion criminelle.

Sur le même sujet Viol de Claire Geronimi et d'une autre femme : un Centrafricain de 27 ans sous OQTF condamné à 18 ans de prison ferme Lire

Un an plus tôt, un jeune homme de 20 ans avait violé une femme de 83 ans à son domicile du centre-ville de Niort. Il avait été condamné à 18 ans de réclusion criminelle. 

ViolJusticeDeux-Sèvres

À suivre aussi

«Il a la peine qu’il mérite», Claire Geronimi réagit à la condamnation de son violeur
Mathilde «soulagée» par la condamnation de son violeur
Viols de Claire Geronimi et Mathilde : la deuxième victime confie être «soulagée» de la condamnation de son agresseur
Viol de Claire Geronimi et d'une autre femme : un Centrafricain de 27 ans sous OQTF condamné à 18 ans de prison ferme

Ailleurs sur le web

Dernières actualités