Niort : un Afghan de 20 ans écroué après le viol suivi du décès d'une octogénaire

Une femme de 80 ans a perdu la vie après avoir été violée à Niort dans la nuit du 5 au 6 juillet dernier. Le suspect, un homme afghan de 20 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire.

Un drame effroyable. En juillet dernier, une octogénaire résidant à Niort (Deux-Sèvres) a trouvé la mort après avoir subi un viol. Environ trois mois après les faits, la procureure de Poitiers vient de confirmer l’arrestation d’un jeune Afghan de 20 ans. Ce dernier a été mis en examen et placé en détention provisoire.

Les faits se sont produits dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 juillet dernier, a indiqué Rachel Bray, procureure de la République de Poitiers, confirmant une information de La Nouvelle République. L'enquête a été confiée au pôle criminel du parquet de Poitiers, seul compétent pour les affaires criminelles dans ce département.

Des tragédies similaires dans le département

Ce n’est pas la première fois que les Deux-Sèvres sont le théâtre d'affaires du même type. En 2020 par exemple, un homme de 21 ans avait agressé sexuellement, puis tué une octogénaire.

La cour d'assises des Deux-Sèvres l'avait alors condamné à 30 ans de réclusion criminelle.

Un an plus tôt, un jeune homme de 20 ans avait violé une femme de 83 ans à son domicile du centre-ville de Niort. Il avait été condamné à 18 ans de réclusion criminelle.