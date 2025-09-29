«De plus en plus de spécialistes sont touchés» : les nouveaux chiffres alarmants des agressions envers les médecins en France

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a publié ce lundi 29 septembre son observatoire annuel de la sécurité des médecins. Entre 2023 et 2024, les actes violents envers les praticiens ont augmenté de 26%.

Parmi les médecins agressés en 2024 dans l'exercice de leurs fonctions, il y avait Mohamed Oulmekki. Les violences subies par ce praticien de Drancy (Seine-Saint-Denis) font partie des 2.000 incidents, agressions, vols ou vandalisme, recensés par le Conseil national de l'Ordre des médecins dans son observatoire annuel, publié ce lundi.

Le document fait état d'une hausse «alarmante» de 26% en un an de ces violences. En 2024, les médecins ont signalé 1.992 incidents, dont 1.207 agressions verbales ou menaces, 306 falsifications d'ordonnances, 166 vols ou tentatives, 105 agressions physiques et 104 actes de vandalisme.

Pour Mohamed Oulmekki, cela remonte au 5 novembre 2024. Auprès de CNEWS, il raconte avoir été agressé ce jour-là par le fils d'une patiente qui se plaignait du non-remboursement des soins de sa mère.

«15 jours d'ITT, trois mois d'arrêt de travail»

«Il m’a asséné un coup de tête qui m’a fracturé le nez, triple fracture du nez, explique le médecin. J’ai eu 15 jours d’ITT, trois mois d’arrêt de travail. Je suis toujours sous antidépresseurs, depuis presque un an».

Selon le docteur Jean-Jacques Avrane, coordonnateur de l'Observatoire annuel de la sécurité des médecins, le nombre de signalements a «explosé» ces dernières années, notamment après l'épidémie de Covid-19. Entre 2021 et 2024, il a «pratiquement doublé» (+95%) et «de plus en plus de spécialistes sont touchés».

Les généralistes sont les plus agressés (63% des déclarations alors qu'ils représentent 57% des médecins en France). Mais les spécialistes sont aussi concernés, dont les psychiatres (4%), en lien notamment avec le trafic de médicaments comme les substituts aux opiacés, ou les ophtalmologues, gynécologues, médecins du travail, cardiologues et dermatologues (2% chacun).

Pour «casser cette spirale de la violence», l'Ordre a notamment signé «une centaine de protocoles» avec des parquets, Agences régionales de santé (ARS) et forces de l'ordre, pour favoriser le contact direct et une justice plus rapide.

La loi Pradal, promulguée en 2025, mais dont certains décrets manquent, a par ailleurs alourdi les sanctions pour violences et outrages à l'encontre des soignants.