«35% des immigrés vivent en logement social contre 11% des Français sans ascendance migratoire», alerte Gabrielle Cluzel

«35% des immigrés vivent en logement social contre 11% des Français sans ascendance migratoire», a alerté Gabrielle Cluzel ce mercredi sur CNEWS. La journaliste a cité les chiffres de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, en réaction à la proposition du maire PS de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, d'une peine d'inéligibilité pour les élus ne respectant pas les 25% de logements sociaux imposés par la loi.