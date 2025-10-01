Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«35% des immigrés vivent en logement social contre 11% des Français sans ascendance migratoire», alerte Gabrielle Cluzel

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«35% des immigrés vivent en logement social contre 11% des Français sans ascendance migratoire», a alerté Gabrielle Cluzel ce mercredi sur CNEWS. La journaliste a cité les chiffres de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, en réaction à la proposition du maire PS de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, d'une peine d'inéligibilité pour les élus ne respectant pas les 25% de logements sociaux imposés par la loi.

HLMaides publiquesImmigration

À suivre aussi

Sondage : près de 8 Français sur 10 souhaitent que les logements HLM soient réservés en priorité aux personnes de nationalité française
Congrès des HLM : 65% des étrangers vivent dans ces logements
85e congrès HLM : faible taux de rotation, près de trois millions de demandes... Le logement social traverse une profonde crise
En France, «35% des immigrés vivent en logement social contre 11% des personnes sans ascendance migratoire», décrypte Nicolas Pouvreau-Monti

Ailleurs sur le web

Dernières actualités