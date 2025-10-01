Centres de rétention administrative : malgré la saturation, l'objectif d'atteindre 3.000 places supplémentaires repoussé de deux ans

L'objectif d'atteindre 3.000 places d'ici 2027 dans les centres de rétention administrative (CRA), où sont enfermés les étrangers en situation irrégulière en attente de leur éventuelle expulsion, a été repoussé de deux ans, selon un rapport sénatorial publié ce mercredi.

Un constat sans appel. Les 27 centres de rétention administrative (CRA) en France sont saturés. Dans un rapport de près de 80 pages publié ce mercredi 1er octobre, Marie-Carole Ciuntu, sénatrice LR, a détaillé avec minutie la situation.

📊 J’ai présenté devant la commission des finances du @Senat les conclusions de mon rapport sur la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière dans notre pays, fruit d’un travail de plusieurs mois. @lesRep_Senat

👉 En savoir ➕ : https://t.co/ncfvw4Sws5 — Marie-Carole Ciuntu (@mcciuntu) October 1, 2025

L’an passé, 3.624 demandes d’admission en centre de rétention administrative ont été refusées, faute de place. La France compte aujourd’hui 1.959 places en CRA. L’objectif fixé à 3.000 places crées d’ici à 2027 semble compromis.

En cause, les effectifs des policiers qui sont moindres et le manque de sites. Autre constat : en 2024, 61% des personnes placées en centre de rétention administrative n’ont pas été éloignées. Pour deux tiers d’entre eux, à cause d’irrégularités de droits ou de procédures, la remise en liberté a été ordonnée.

L’an dernier, 40% des personnes éloignées en France étaient originaires du Maghreb. Ce chiffre témoigne des difficultés d’exécution des éloignements avec ces pays, comme avec l’Algérie où la coopération est suspendue depuis un an.

«Un effort financier» nécessaire

Ce rapport illustre la hausse vertigineuse des dépenses concernant les CRA, avec un budget qui a presque doublé en sept ans, passant de 33,4 millions d’euros en 2017 à 64,9 millions d’euros en 2024. Néanmoins, cette hausse budgétaire est loin d’être suffisante pour atteindre le but des 3.000 places de CRA en France d’ici 2027, dont l’objectif est finalement repoussé à 2029.

«Porter la capacité de 1.959 à 3.000 places d’ici 2029 nécessitera un effort financier. L’extension des capacités représentera un investissement global pluriannuel qui peut être estimé à 300 millions d’euros (environ 40 millions pour un CRA de 140 places). Les dépenses de fonctionnement augmenteraient quant à elles d’environ 35 millions d’euros par an», détaille le rapport.