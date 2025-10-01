Toute l’actu en direct 24h/24
«Il n'y a qu'une manière d'augmenter le taux d'emploi des seniors, c'est celle de repousser l'âge du départ à la retraite», affirme le directeur de Contribuables associés

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Il n'y a qu'une manière d'augmenter le taux d'emploi des seniors, c'est celle de repousser l'âge du départ à la retraite», a affirmé Benoît Perrin ce mercredi sur CNEWS. Le directeur général de Contribuables Associés a évoqué la préparation du budget de l'année 2026 par le Premier ministre Sébastien Lecornu. 

