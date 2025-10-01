«Sacré Cœur» : jugées trop «confessionnelles», les affiches du film censurées par la RATP et la SNCF

La campagne d’affichage du film «Sacré Cœur», un docu-fiction qui raconte les apparitions de Jésus en Saône-et-Loire, a été interdite par la SNCF et la RATP. Elle a été jugée trop «confessionnelle et prosélyte».

Vous ne trouverez pas les affiches du film «Sacré Cœur» dans une gare ou dans les métros. Sa campagne d’affichage a été refusée par la régie publicitaire de la RATP et de la SNCF, Médiatransport.

Ce docu-fiction relate les apparitions de Jésus en Saône-et-Loire. Et pour le réseau de transport public, il n’est pas en adéquation avec sa politique. C’est en tout cas la réponse qui a été donnée au réalisateur.

«Une telle campagne revêt un caractère confessionnel et prosélyte, incompatible avec le principe de neutralité du service public qui lie nos opérateurs», a ainsi partagé sur CNEWS, le réalisateur Steven Gunnell, qui ne cache pas son amertume face à cette décision.

En octobre dernier, Jordan Bardella a subi la même déconvenue. Le réseau de transport public a refusé la campagne d’affichage de son livre, estimant que le visuel de l’affiche contrevenait au principe de neutralité.

Les éditions Fayard, éditrices du livre, avaient attaqué en justice la régie publicitaire des transports et obtenu gain de cause.

Le documentaire «Sacré Cœur» sort en salle ce mercredi 1er octobre.