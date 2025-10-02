Grève du 2 octobre : quelles pertes pour les commerçants affectés par les blocages ?

Alors que les syndicats appellent à une forte mobilisation ce jeudi 2 octobre, certains commerçants de Rennes ont choisi de se barricader pour éviter toute dégradation. Mais concrètement, quel est l'impact d'une journée de blocage pour les commerçants ?

Rester ouvert ou perdre une journée de chiffre d'affaires, c'est le choix auquel sont confrontés les commerçants lorsque de grosses journées de manifestation ont lieu comme ce jeudi 2 octobre.

Marie Beucher, commerçante à Rennes, a eu sa vitrine taguée lors de la dernière journée «Bloquons tous». Les auteurs avaient alors inscrit : «Fais attention à tes biens, bourgeoise». Toutefois, malgré les risques, elle refuse de baisser le rideau et de perdre une journée de travail.

«Si je calfeutre toutes mes vitrines, autant ne pas ouvrir. Un commerce complètement calfeutré, ce n’est pas un commerce», a-t-elle expliqué au micro de CNEWS. «C’est un mouvement "Bloquons tout" mais en fait, vous ne bloquez pas les bonnes personnes, parce que vous bloquez des gens qui bossent, qui ont envie de travailler», a-t-elle ajouté.

Avec la nouvelle journée d'action, d’autres commerçants rennais ne sont pas du même avis et ont choisi de se barricader pour éviter les dégradations. Une décision qui a un prix, comme l’a expliqué à CNEWS, l'élu local Charles Compagnon.

«Une journée de blocage comme ce jeudi, cela peut être, en fonction de la rue, entre 70% et 30% de pertes pour un commerçant. Voire comme j’ai pu le constater dans certains bars la dernière fois, c'est 100% parce que finalement, il fallait complètement fermer», a-t-il détaillé.

La manifestation rennaise doit s’élancer à 13h de la place Charles de Gaulle et pour lutter contre les dégradations, la police nationale veut multiplier l’usage des amendes forfaitaires pouvant aller jusqu’à 800 euros.