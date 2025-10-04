«Il existe désormais une France hors-la-loi qui a pour armes la kalachnikov, le voile et les menaces de mort à l'encontre de certaines personnalités», déplore Paul Amar

«Il existe désormais une France hors-la-loi qui a pour armes la kalachnikov, le voile et les menaces de mort à l'encontre de certaines personnalités», a déploré Paul Amar ce samedi sur CNEWS. Le journaliste a évoqué la fusillade survenue à Nice ce vendredi qui a fait deux morts dans le quartier sensible des Moulins.