«Il existe désormais une France hors-la-loi qui a pour armes la kalachnikov, le voile et les menaces de mort à l'encontre de certaines personnalités», déplore Paul Amar

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Il existe désormais une France hors-la-loi qui a pour armes la kalachnikov, le voile et les menaces de mort à l'encontre de certaines personnalités», a déploré Paul Amar ce samedi sur CNEWS. Le journaliste a évoqué la fusillade survenue à Nice ce vendredi qui a fait deux morts dans le quartier sensible des Moulins.

Faits diversArmesViolence

