Crise migratoire à Gravelines : «La Côte d'Opale est devenue le tonneau des Danaïdes, des migrations, des misères et de la violence», déplore Bernard Cohen-Hadad

«La Côte d'Opale est devenue le tonneau des Danaïdes, des migrations, des misères et de la violence», a déploré Bernard Cohen-Hadad ce dimanche sur CNEWS. Le président du cercle de réflexion Etienne Marcel a évoqué la crise migratoire qui sévit à Gravelines, l'un des principaux points de départ vers l'Angleterre pour les migrants.