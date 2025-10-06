Profils inquiétants, entrisme des Frères musulmans : l'élu Cédric Brun dénonce des dérives et quitte la France insoumise

L’élu régional des Hauts-de-France Cédric Brun quitte La France insoumise, qu'il ne considère plus en adéquation avec ses opinions. L’ancien insoumis dénonce l’arrivée de profils inquiétants au sein du groupe.

Des accusations très fortes. Cédric Brun, élu de la France insoumise, a indiqué quitter le parti après l'arrivée de profils inquiétants en son sein mais également l'implantation d'idées proches de l'entrisme des Frères musulmans.

«Je parle de ces mouvements politiques qui ont comme thème principal, le fait d’imposer la charia. Quand, ils arrivent, ils le font de façon pernicieuse et les revendications qui parlent d’augmentation des salaires passent au halal à la cantine. Quand vous essayez de défendre l’emploi, on vous dit que d’abord, il y a d’autres sujets prioritaires comme le voile dans l’espace public et dans le sport… », a déploré Cédric Brun au micro d’Europe 1.

Un tournant idéologique inquiétant qui aurait débuté selon le conseiller régional en 2022.

«Quand j’ai observé l’arrivée de ces profils après les attentats du 7-Octobre, j’ai cru à une infiltration. Donc j’ai commencé à alerter les députés, puis voyant qu’ils ne réagissaient pas, j’ai alerté au plus haut niveau Paul Vannier et Manuel Bompard et il n'y a eu aucune réaction», a expliqué Cédric Brun.

Des accusations fortes contre son ancien parti politique. De son côté, Manuel Bompard a réagi en qualifiant Cédric Brun de menteur.

