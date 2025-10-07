«Les propriétaires ne sont pas protégés» : la colère de Benoît, victime de squatteurs depuis près d'un an

À Lyon, Benoît est victime d'occupants, sans droit ni titre, qui squattent son logement depuis près d'un an. L'appartement de 17 m2 a été loué via la Métropole qui estime, selon le journal Le Progrès, que sa responsabilité n’est pas engagée.

Une situation difficile. Entre février et novembre 2024, Benoît loue son appartement, situé dans le 7e arrondissement de Lyon, via la Métropole. Malgré la fin du bail, le locataire refuse de quitter le logement et ne paie aucun loyer depuis décembre 2024.

Pour Benoît, dans cette situation, son titre de propriété ne possède aucune valeur. «C’est compliqué, on vit mal, on ne dort pas bien la nuit. C’est vraiment compliqué de voir ça dans son propre appartement», a-t-il confié à CNEWS.

«J’ai fait un petit investissement, je ne suis pas grand propriétaire. De voir ce genre de choses se passer, je ne comprends pas que les propriétaires ne sont pas protégés», a-t-il ajouté.

Une situation qui coûte cher

Privé de son bien, Benoît est toutefois dans l’obligation de payer les charges ainsi que les 500 euros de frais fixes par mois pour l’électricité, l’eau et le remboursement de son prêt entre autres. À cela s’ajoutent 1.800 euros de frais d’avocat et 800 euros d’huissier.

«En plus, ils connaissent la loi. Ils savent très bien que je n’ai pas le droit de couper l’électricité, que je n’ai pas le droit d’entrer dans l’appartement. Le but de ce témoignage, c’est vraiment que la loi change. Ce sont des occupants sans droit, ni titre et on ne peut pas les expulser», a-t-il expliqué.

Contrairement aux occupants entrés par effraction, qui sont donc soumis à la loi anti-squat, la procédure d’expulsion d’occupants sans droit ni titre, entrés légalement dans le logement, peut durer de nombreux mois.