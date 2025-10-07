«Les taux ne vont plus baisser» : l’instabilité politique pourrait avoir un effet néfaste pour les crédits immobiliers

Après la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu ce lundi, la Bourse de Paris a chuté. Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt à dix ans est même passé au-dessus de celui de l'Italie. Après des mois de baisse, les taux d’intérêt des crédits immobiliers devraient repartir à la hausse en raison de l’instabilité politique.

La tendance s’inverse dans le secteur de l’immobilier. Après des mois de baisse, les taux d’intérêt des crédits immobilier pourraient repartir à la hausse. En cause, la crise politique qui s'installe dans la durée, avec la démission surprise de Sébastien Lecornu. Une situation qui fait perdre espoir aux courtiers.

«L’optimisme qu’on avait s’est effondré comme un château de cartes», explique à CNEWS Sandrine Allonier, la porte-parole du courtier Vousfinancer.

Le marché regarde un seul chiffre : l’obligation assimilable du trésor OAT à 10 ans, c’est-à-dire le taux auquel emprunte l’État. Ce lundi, il a atteint les 3,57% selon l’agence France Trésor, soit l’un des niveaux les plus hauts depuis plus de dix ans.

Or, si la France paie plus cher, les ménages suivront. Ces derniers mois, le retour des banques sur le marché des crédits immobiliers ont permis d’alléger la facture et de faire reculer les taux d’emprunt. Résultat : le taux moyen d’un prêt immobilier sur 25 ans était passé de 4,45% fin 2023 à 3,45% en avril 2025.

«Les taux ne vont plus baisser»

Mais cette dynamique s’affaiblit et les courtiers entèrent déjà l’espoir d’un crédit immobilier sous les 3% d’ici à la fin d’année. La courbe pourrait même s’inverser.

«Les marchés obligataires réagissent souvent à chaud avant de se stabiliser. Ce qui est certain, c’est que les taux ne vont plus baisser», a estimé Caroline Arnoult, la directrice générale de CAFPI.

Entre incertitudes politiques et possible dégradation de la note française par Moody’s le 24 octobre prochain, voilà le secteur immobilier de nouveau sous tension.