«On est en Absurdistan» : un boulanger exproprié pour l'installation d'une piste cyclable dans le Rhône

Dans la commune de Bron, près de Lyon dans le Rhône, une boulangerie va être rasée et remplacée par une piste cyclable.

Une décision qui choque. La boulangerie Maison Paneo, ouverte en 2015 dans la commune de Bron (Rhône), va devoir fermer ses portes. Les propriétaires sont victimes d'une procédure d'expropriation.

En effet, la métropole de Lyon et le Sytral, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ont lancé cette procédure dans le but de construire un couloir de bus et une piste cyclable.

Ces deux projets d'infrastructure empiètent à près de 40% sur le commerce, ce qui va entraîner sa fermeture et sa destruction.

«C’est comme si vous aviez deux jambes et que demain on vous dit que vous marcherez que sur une jambe. On essaie de défendre notre commerce, notre métier mais malheureusement on fait face à un rouleau compresseur», a déploré au micro de CNEWS, Ali Harbaoui, le propriétaire de la boulangerie.

La mairie opposée au projet

Malheureusement, Ali Harbaoui et son associé ont été déboutés par la justice. Le projet a donc été validé par les juges, une décision incompréhensible pour le maire LR de la commune de Bron, Jérémie Breaud.

«On est en Absurdistan, c’est absurde la situation qui est en train d’arriver. Tout ça pour faire passer une voie lyonnaise, c’est-à-dire une piste cyclable large qui nécessite une occupation au sol plus importante. Et pour 1m50 supplémentaire, on va détruire une boulangerie qui fonctionne», a-t-il dénoncé auprès de CNEWS.

Sytral assure de son côté que des études de faisabilité permettaient le maintien de la boulangerie en place mais affirme que les gérants n’ont jamais donné suite à ses propositions.

La boulangerie devrait fermer d’ici à la fin de l’année ou au premier trimestre 2026, mettant ainsi au chômage une dizaine de salariés.