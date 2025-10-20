Avant le cambriolage au Louvre, trois musées nationaux ont été ciblés par des vols depuis début septembre

Le vol spectaculaire commis au musée du Louvre à Paris ce dimanche n’est que le dernier d’une longue série visant les musées français cet automne avec au moins trois autres sites touchés dans l’Hexagone depuis début septembre.

Une série de vols qui interroge. Avant le Louvre ce week-end, plusieurs musées français ont vu disparaitre des trésors ces dernières semaines.

A Limoges (Haute-Vienne), dans la nuit du 3 au 4 septembre, deux plateaux chinois et un vase classé au sein des «trésors nationaux» ont été volés au musée Adrien Dubouché pour un préjudice estimé à 6,5 millions d’euros.

Quelques jours plus tard, dans la nuit du 15 au 16 septembre, des voleurs s’en sont pris au Muséum d’Histoire Naturelle à Paris, dérobant plusieurs pépites d’or des 18 et 19e siècles, dont une de 5kg.

Ils ont percé une vitrine blindée grâce à un chalumeau avant de repartir avec un butin total de 600.000 euros.

En Corrèze, le musée Jacques Chirac à Saran (Corrèze) a subi deux cambriolages en 48h les 12 et 13 octobre avec un premier braquage raté puis un vol d’objets diplomatiques et de bijoux pour un préjudice dépassant un million d’euros.

Selon les enquêteurs, ces vols pourraient être liés à un marché noir international de l’art.

Dimanche matin, un commando de quatre malfaiteurs s'est introduit dans le musée du Louvre, pour y dérober huit bijoux d'une valeur inestimable.