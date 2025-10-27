Fréquentation en hausse des vols entre Alger et Paris : «Il y a très peu de dimension touristique», raille cet expert en immigration

Malgré de relations diplomatiques houleuses entre la France et l’Algérie, les déplacements de passagers par les airs ne sont pas impactés. Selon un spécialiste de l’immigration, ces voyages seraient liés aux déplacements de la diaspora et non au tourisme.

Alors que le nouveau ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a indiqué dimanche qu'il devait y avoir un «bougé» dans les relations entre la France et l'Algérie, les tensions n’affectent en rien les liaisons aériennes entre les deux pays. Au contraire, les chiffres montreraient une forte progression sur les dix dernières années, selon Les Echos.

Il y aurait chaque année entre 7 et 8 millions de passagers qui se rendent en Algérie depuis la France. Pour Nicolas Pouvreau-Monti, co-fondateur et directeur de l'Observatoire de l'Immigration et de la Démographie, ce trafic «se fonde essentiellement sur un phénomène de diaspora algérienne présente en France, soit quand elle rentre de manière régulière dans son pays d’origine, soit quand elle est visitée en France par des membres de sa famille».

«Il y a très peu de dimension touristique», d’après l’expert qui a expliqué ces chiffres à CNEWS. Selon le ministère du Tourisme algérien, le pays a accueilli 800.000 touristes au premier trimestre de 2024. Ils étaient 3,3 millions l’année d’avant, dont 2,2 millions venaient de l’étranger et 1,1 million appartenaient à la diaspora algérienne.

Première nationalité étrangère en France

«Si les tensions diplomatiques conduisaient par exemple à réduire le nombre de visas de court séjour ou de visite pour motif familial accordé à des Algériens vers la France, ça pourrait avoir un impact sur le trafic aérien dans ce sens-là», a aussi estimé Nicolas Pouvreau-Monti.

Les Algériens occupent la tête des nationalités étrangères présentes en France - on y comptait 649.991 Algériens en 2024 - et la deuxième place pour les obtentions d'un premier titre de séjour.

Ils sont également la première nationalité interpellée en France en situation irrégulière avec 33.754 personnes en 2024. Depuis plus d’un an, Paris et Alger sont empêtrés dans une crise diplomatique.

La France reproche notamment à l'Algérie de refuser de reprendre ses ressortissants visés par une obligation de quitter le territoire français (OQTF).