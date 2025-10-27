Incarcération de Nicolas Sarkozy : les soutiens de l'ancien chef de l'Etat se mobilisent

Environ une semaine après son incarcération à la prison de la Santé, Nicolas Sarkozy a reçu le soutien dans le Journal du dimanche de son ami intime Didier Barbelivien et d’Ingrid Betancourt, ancienne otage des Farc en Colombie.

L'ancien président Nicolas Sarkozy, incarcéré depuis le 21 octobre à la prison de la Santé reçoit encore de nombreux soutiens de la part de ses partisans, mais aussi de ses proches. Ainsi, son ami de longue date Didier Barbelivien,et Ingrid Betancourt, ancienne otage des FARC en Colombie se sont tous les deux exprimés dans le Journal du dimanche.

Le premier, qui a commencé sa lettre ouverte par «Mon Nicolas» a tenu à rappeler son chagrin. «Je ne veux pas non plus rajouter de la peine à la peine, mais pour ta famille, tes enfants, tes amis, on a du mal à s’y faire, c’est un cauchemar», a écrit l’auteur-compositeur-interprète.

Il a également interpellé la justice qui a condamné l’ancien chef de l’Etat pour association de malfaiteurs dans le procès libyen. «Monsieur le Juge, ça ne colle pas, je vous l’assure», a-t-il assuré.

Il avait déjà pris la parole au lendemain de l’incarcération de Nicolas Sarkozy sur les ondes d’Europe 1 dans l’émission de Pascal Praud pour clamer l’innocence de l’ancien locataire de l’Elysée. «Il est incapable de faire ce dont on l’accuse», avait-il affirmé.

Ne pas oublier «ses actes d’humanité»

Autre personnalité à avoir pris la parole dans les pages du Journal du dimanche : Ingrid Betancourt. La femme politique franco-colombienne, ancienne otage des Farc, a tenu à rappeler le rôle qu'a joué l’ancien président dans sa libération en 2008.

«Nous ne pouvons pas oublier, particulièrement aujourd’hui, que nous avons eu un président pour qui la grandeur de la France se mesurait aussi à ses actes d’humanité», a-t-elle ainsi écrit.

Le jour de son transfert vers la prison de la Santé, Nicolas Sarkozy a bénéficié du soutien d’une centaine de personnes rassemblées à proximité de son domicile. Ces derniers l’ont acclamé, ont chanté la Marseillaise et scandé «Nicolas! Nicolas !», «Libérez Nicolas !».