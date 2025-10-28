«Les Français auront un châtiment douloureux» : les propos choquants d’un responsable d'une école coranique refont surface

L’Institut Alfoulk, une école coranique des Hauts-de-Seine, fait face à un scandale de grande ampleur. En effet, des enregistrements effectués entre 2010 et 2012 refont surface et montrent l’un de ses responsables tenir des propos haineux, homophobes et radicaux.

Des prêches qui font apparaître un discours radical et haineux. L’Institut Alfoulk, une école coranique des Hauts-de-Seine, est au cœur d’une large polémique depuis la diffusion d’enregistrements, datant d’une quinzaine d’années, d’un de ses responsables tenant des propos allant à l’encontre des lois et des valeurs de la République.

Dans l’un des extraits de prêche diffusés, Serge Althaparro, responsable de l’Institut Alfoulk, s’en prend aux Français, déclarant : «Les Français étaient autrefois des gens de bon comportement. Le diable leur a alors embelli leurs actions. Il est aujourd’hui leur allié. Ils auront un châtiment douloureux.»

Dans d’autres extraits, le responsable de l’Institut Alfoulk s’en prend violemment aux responsables politiques dans des propos ouvertement homophobes et hostiles à la République.

«Que certains ministres mettent au monde des enfants d’adultère et que certains pratiquent la perversité de l’homosexualité, et cela, au grand jour, sans même se cacher des gens. Si le pouvoir est aujourd’hui entre les mains de tels pervers, comment donc espérer du bien de cela», interrogeait-il.

Apologie du mariage forcé

Enfin, dans un sermon sur le mariage, Serge Althaparro a fait l’apologie de la polygamie et justifie le mariage forcé des mineurs, pourtant tous deux interdits en France.

«Il est permis pour le père de marier sa fille, qui n’a jamais été mariée, sans sa permission même si elle est pubère. Cela indique donc que celle qui n’a jamais été mariée n’a pas ce droit et que son tuteur pourra l’obliger à se marier avec qui il veut, qu’elle soit pubère ou non», détaillait-il.

Face à de tels propos, tenus par un responsable de l’établissement, le préfet des Hauts-de-Seine a saisi la Justice.

Fermée à la mi-octobre pour des manquements graves aux normes incendie, l’école coranique Alfoulk est également depuis plusieurs mois dans le viseur de la cellule contre l’islamisme et le repli communautaire en raison de ses règles discriminatoires.

Dans un message publié sur Facebook, l’Institut Alfoulk a annoncé ce mardi 28 octobre sa fermeture définitive. «Nous vous annonçons la fermeture définitive de l'institut Alfoulk. Au vu des circonstances, il n'y aura plus de cours ni en ligne, ni en présentiel définitivement» est-il indiqué.

L'école n'a toutefois pas précisé si cette fermeture définitive faisait suite à ses manquements sécuritaires ou aux propos tenus par son responsable.