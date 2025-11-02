«L'Eglise, c'est sacré» : le choc après l'agression d'une nonne à Moissac

Un homme a pénétré dans l'Abbaye Saint-Pierre de Moissac cette semaine et y a agressé une nonne. Menaces de mort, hurlements, coup de pied... La scène a été entièrement filmée par un habitant. Mais malgré cela, le procureur n'a pas donné suite à l'enquête.

Une bonne sœur agressée. C'est une scène qui interroge autant qu'elle choque. À Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, un homme très agité est entré dans l'Abbaye Saint-Pierre et s'en est pris à l'une des sœurs présentes dans l'abbatiale en effectuant des aboiements, puis des hurlements. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, la religieuse apparaît en train de tenter de tenir à distance son agresseur.

L'individu a fini par quitter les lieux, après avoir menacé la nonne. En sortant, il a asséné un violent coup de pied à la porte de l'église. Pierre-Guillaume Mercadal, un agriculteur du village voisin qui a pris la scène en vidéo s'est exprimé au micro de CNEWS : «Ce qui me touche dans cette histoire, c’est que je suis catholique pratiquant, donc forcément l’Église c’est sacré. Ce qui me lie particulièrement à cette église, c’est que je m’y suis marié, mes parents s’y sont mariés, ma famille habite à Moissac depuis le Moyen-âge, ça se passe vraiment chez moi et je ne pouvais pas laisser passer». Il a poursuivi en appelant les gens à «ne pas céder à la peur», et à «redresser la tête», face à ces assauts.

Une affaire classée sans suite

Pour le moment, cet incident reste sans réponse judiciaire. En effet, le procureur de Montauban a décidé de ne pas donner suite à l'affaire.

Une décision qui laisse le maire de Moissac, Romain Lopez, perplexe : «Ni le sous-préfet, ni le préfet, ni le procureur de la République, ni même la gendarmerie ne m’ont informé de la situation. Ce n’est pas un acte anodin, loin de là», a-t-il déploré auprès de CNEWS. «Les services de l’État ne se sont même pas rapprochés ni de la paroisse, ni de la mairie de Moissac», a-t-il déploré. Les motivations de l'agression restent méconnues pour le moment.

Pour rappel, en France, les actes anti-chrétiens sont en hausse considérable ces dernières années. Entre janvier et mai 2025, ce n'est pas moins de 322 actes de la sorte qui ont été recensés, contre 284 sur la même période en 2024, soit une augmentation de 13%. Plus largement, en Europe, le nombre d'incendies criminels visant les églises a augmenté de plus de 30 % sur cette période selon l'Observatoire sur l'intolérance et les discriminations envers les chrétiens en Europe.