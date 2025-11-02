«Les animaux ne sont plus des biens mobiliers» : la mairie de Marseille interdit à un cirque de dresser son chapiteau

Adoptée en novembre 2021, une loi prévoit l'interdiction progressive des animaux sauvages dans les cirques itinérants d'ici à 2028. Mais alors aujourd’hui, en 2025, que doit-on faire ? À Marseille, la mairie a interdit à un circassien de se produire avec ses animaux.

Un bras de fer entre deux visions. Avec ses dromadaires, ses lamas et ses chevaux, le cirque Benzeni se produit cinq fois par semaine sur ce parking de Marseille (Bouches-du-Rhône). Toutefois, la mairie lui a interdit de dresser son chapiteau, en cause justement la présence des animaux au sein du cirque.

«La loi a évolué, les animaux ne sont plus des biens mobiliers. La maltraitance est punie pénalement, donc il faut accompagner culturellement nos jeunes marseillais pour changer leur regard», a expliqué à CNEWS Christine Juste, adjointe au maire de Marseille, pour justifier cette interdiction.

Mais dans la file d’attente des spectateurs, les avis sont plus nuancés. Wafa Senouci, mère de famille, a déclaré à CNEWS : «J’ai grandi avec les animaux et mes enfants, je veux qu’ils aient aussi ce contact-là».

De son côté, Corinne, une retraitée marseillaise, a estimé : «Sans animaux, c’est bien, après tout dépend dans quelles conditions on s’en occupe».

Des membres de la famille

Pour rappel, une loi adoptée par le Parlement le 30 novembre 2021 prévoit l'interdiction progressive des animaux sauvages dans les cirques itinérants d'ici à 2028, pour limiter les risques de maltraitance.

Directeur du cirque Benzini, Mickaël Reynold lui, ne veut pas entendre parler de maltraitance animale. À ses yeux, comme pour beaucoup de circassiens, les animaux font partie de la famille.

«Demain, je peux vous faire un spectacle sans animaux. On est des enfants de la balle, nous sommes nés dans le cirque, on sait faire plusieurs numéros mais j’ai mes animaux. Mon cheval, il est né chez moi, il a 22 ans, donc non, on ne va pas les abandonner», a-t-il expliqué à CNEWS.

Pour le propriétaire de cirque, l’interdiction de la mairie de Marseille, qu’il brave en posant ses valises dans la cité phocéenne, est incompréhensible. Il fait appel au bon sens, à l’histoire même, en rappelant que son père se produisait ici avant lui, il y a dix ans.

Le tribunal administratif lui a tout de même ordonné de quitter les lieux et la mairie menace la famille d’une expulsion forcée si elle ne quitte pas rapidement les lieux.