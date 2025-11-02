«On n'est pas à Paris ou Marseille» : à Quimper, des mères de familles dénoncent les agressions à répétition subies par leurs adolescents

Face à la multiplication des agressions d’adolescents à Quimper (Finistère), plusieurs mères de famille ont dénoncé le phénomène, arguant : «On n’est pas à Paris ou Marseille ! On a choisi Quimper pour être tranquilles».

Rien ne va plus à Quimper (Finistère). Dans un article du Télégramme, plusieurs mères de familles ont dénoncé les agressions vécues par leurs adolescents depuis quelque temps. Déplorant l’accroissement de l’insécurité dans la commune.

En effet, en seulement quelques jours, plusieurs adolescents se sont fait agresser à Quimper. Dans les colonnes du Télégramme, Céline a relaté l’agression de son fils de 14 ans samedi dernier en plein après-midi.

«Mon fils était avec un ami derrière le centre commercial La Galerie. Ils lui ont demandé de s’asseoir dans le coin d’un arrêt de bus et d’enlever sa veste. L’un d’eux a commencé à les frapper, les autres filmaient. Ils lui ont dit ‘si tu bouges, on te plante’», a expliqué la mère de famille.

Une tranquillité fragilisée

Une fois aux urgences, cinq jours d’ITT ont été prescrits à l’adolescent. Céline a déposé plainte et décidé de rassembler plusieurs témoignages, rappelant : «On n’est pas à Paris ou Marseille. On a fait le choix de la Bretagne, de Quimper, parce que c’est un coin tranquille».

D’autres mamans se sont également plaintes de cette montée de la violence. Marie, mère d’un adolescent de 15 ans, a raconté elle aussi le calvaire de son fils : «Ils étaient autour de lui et l’ont traîné par son sac à dos dans une ruelle. Après, il m’a appelée en pleurs. Je l’ai pris en voiture quand on est passés dans ce secteur, il m’a dit ‘j’ai peur, j’ai peur, passe vite’.»

Une plainte a été déposée par Marie. Selon le Télégramme, Philippe Broudeur, adjoint en charge des questions de sécurité à la ville de Quimper, n’aurait pas eu vent de ces agressions.