La Japan Expo, une passion française

C'est un peu Noël en juillet pour les amateurs de mangas : à Villepin se tient la 19e édition de la Japan Expo. Une immersion dans la culture japonaise, et cette année, l'édition fête les 160 ans des relations diplomatiques entre le Japon et la France. Ils sont les premiers fans de la culture nippone.

Les cosplayers font leur défilé, costumes sur-mesure, plus originaux les uns que les autres. La Japan Expo est le rendez-vous immanquable pour les amoureux du manga, rendez-vous qui fut longtemps exclusivement japonais.

La France est le 2e consommateur mondial de mangas, et face à l'engouement, depuis quelques années,les éditeurs lancent même des mangakas français.

Treize scènes sont dédiées aux concerts et aux démonstrations, on découvre également l'artisanat et les traditions japonaises, comme la calligraphie. Le japonisme met en avant jusqu'au mois de février toute la richesse de la culture japonaise. Plus de 200 000 visiteurs sont attendus.