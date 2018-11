L'oeuvre cinématographique de Jean-Pierre Jeunet s'expose à Lyon

Après onze mois de succès à la Halle Saint-Pierre à Paris, l’exposition dédiée à l’œuvre cinématographique de Caro et Jeunet s’est installée au Musée Cinéma et Miniature de Lyon depuis le 13 octobre 2018.

C’est une occasion unique de la découvrir en province. Cet événement est réalisé en partenariat avec le Festival Lumière (qui s’est déroulé en octobre à Lyon) qui a invité le célèbre duo pour sa 10ème édition.

Objets fétiches, story-boards, costumes, dessins, peintures et making-of nous font entrer dans l’univers fantastique et déjanté de leurs plus grands succès : Dante 01, Le Bunker de la Dernière Rafale, Delicatessen, La Cité des Enfants Perdus, Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, Alien la Résurrection ou encore Un Long Dimanche de Fiançailles.