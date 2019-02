Les sports d'hiver s'invitent à Lille

Ce weekend marque le coup d'envoi des vacances scolaires d'hiver dans la zone B, notamment dans le Nord.

La mairie de Lille a prévu le coup pour ceux qui ne pourraient pas partir à la montagne. La ville a mis en place un véritable village alpin en plein centre-ville.

«Lille neige» s'est installé à la gare Saint-Sauveur et propose patins à glace, luge et autres activités à des prix très attractifs. Petits et grands devraient y trouver leur bonheur, à condition de bien se couvrir.