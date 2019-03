Salon de l'automobile : à Genève, les «Supercars» sont mises en avant

Genève fête l'automobile sous toutes ses formes, notamment les voitures les plus sportives. Elles sont nombreuses cette année et toutes les plus grandes marques sont représentées.

Le salon automobile de Genève s'est ouvert à la presse mardi avec quantité de nouveaux modèles électriques, mais les constructeurs regardent l'avenir avec pessimisme, s'estimant menacés par les contraintes écologiques en Europe et les guerres commerciales à l'échelle mondiale.

Malgré tout, les modèles sportifs font toujours recette, notamment avec l'arrivée de nouveaux acheteurs sur le marché. Principalement venus des pays emergents.